Treffpunkt Klassik

Ensembles aus Zentralasien bei Young Euro Classic

Das BJO mit einer Uraufführung von Tan Dun

Ist die Komische Oper Berlin in Gefahr?



Zoltán Kodály:

aus: Háry János. Singspiel in 5 Szenen, op. 15, Ouvertüre

Rias Jugendorchester

Leitung: Christian Arming

Alexander Borodin:

Eine Steppenskizze aus Mittelasien. Für Orchester

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Leitung: Yan Pascal Tortelier

Ludwig van Beethoven:

Trio für Klavier, Klarinette und Violoncello B-Dur, "Gassenhauer-Trio", op. 11

Jörg Widmann (Klarinette)

Jan Vogler (Violoncello)

Ewa Kupiec (Klavier)

Mátyás Seiber, John Dankworth:

Improvisations for Jazz and Symphony Orchestra

Bundesjazzorchester

Leitung: Dennis Russell Davies

Friedrich Smetana:

3 Tänze bearbeitet für Bläseroktett, aus: Die verkaufte Braut. Komische Oper in 3 Akten

Ensemble Prisma

Peter Tschaikowsky:

Souvenir d'un lieu cher für Violine und Klavier, op. 42

Michael Dinnebier (Violine)

Angela-Charlott Bieber (Klavier)

Bob Russell, Lester Lee:

Blue gardenia, Aus: Blue gardenia

Dinah Washington (Gesang)

Ensemble

Leitung: Quincy Jones

Cole Porter:

I get a kick out of you, Aus dem Musical: Anything goes

Dinah Washington (Gesang)

Ensemble