Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Ulla Zierau



Musikthema

Musikalische Städtereise: Paris

Musikthema

Zwerge in der Musik

Musikthema

Instrumente der Welt: Persische Percussion









Mike Wilsh, Mike Deighan:

Les Champs Élysées, Chanson Bearbeitung

Gautier Capuçon (Violoncello)

Jérôme Ducros (Klavier)

Orchestre de Chambre de Paris

Leitung: Lionel Bringuier

Wolfgang Amadeus Mozart:

Sinfonie D-Dur, KV 297

"Pariser-Sinfonie"

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Roger Norrington

Giacomo Puccini:

La Bohème, 2. Akt, Finale

Luciano Pavarotti (Tenor)

Mirella Freni (Sopran)

Elizabeth Harwood (Sopran)

Rolando Panerai (Bariton)

Nicolai Ghiaurov (Baß)

Schöneberger Sängerknaben

Berliner Philharmoniker

Leitung: Herbert von Karajan

Ernest Chausson:

Poème für Violine und Orchester

Diana Tishchenko (Violine)

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Leitung: Jun Märkl

Jean-Baptiste Lully:

Les plaisirs de l'ile enchantée, Première entrée quatre géants et quatre nains

Freiburger Barockorchester

Leitung: Gottfried von der Goltz

Franz Liszt:

Gnomenreigen

Daniil Trifonov (Klavier)

Ethel Smyth:

Soul's joy, now I am gone

ensemble amarcord

Charles Villiers Stanford:

Fair Phyllis aus op. 106

ensemble amarcord

Henry Purcell:

The Fairy Queen, Ausschnitt

Lautten Compagney

William Grant Still:

My Brother American, Lied

Bayou Home, Lied

A Black Pierrot aus den Songs of Separation

Gabriel Rollinson (Baß)

Hartmut Höll (Klavier)

Antonín Dvořák:

Andante appassionato a-Moll B 40a

Takács Quartet

Parviz Maghsadi:

Daryatcheh nour

Maryam Akhondy's Paaz

Renaud García-Fons:

Valsería

Línea Del Sur Quartet