Treffpunkt Klassik

Zum Nationalfeiertag der Ukraine am 24. August

Die Nationalhymne der Ukraine: Das musikalische Symbol der Hoffnung

In Wien überall bekannt: Die Opern-Regisseurin Lotte de Beer

Dorothy Howell:

Humoreske

BBC Concert Orchestra

Leitung: Rebecca Miller

Mykola Lysenko:

Ouvertüre aus: Taras Bulba

Beethoven Orchester Bonn

Leitung: Stefan Blunier

Alois Jedlička:

Fantasie über ukrainische Volkslieder E-Dur

Violina Petrychenko (Klavier)

Sergej Prokofjew:

Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 D-Dur, op. 19

David Oistrach (Violine)

London Symphony Orchestra

Leitung: Lovro von Matacic

Domenico Scarlatti:

Sonate für Klavier D-Dur, K 96 (L 465)

Isabella Leonarda:

Sonate Nr. 9, op. 16

Cappella Artemisia

Leitung: Candace Smith

Leonard Bernstein:

aus: Bridal Suite in 2 Parts with 3 Encores. Moderato - Variation on Adolph Filis Green

Jennifer Micallef (Klavier)

Wayne Marshall (Klavier)

Giacomo Puccini:

aus: La rondine. Bevo al tuo fresco sorriso

Renée Fleming (Sopran)

Jonas Kaufmann (Tenor)

Paolo Cautoruccio (Tenor)

Barbara Vignudelli (Sopran)

Sinfonischer Chor "Giuseppe Verdi"

Sinfonieorchester "Giuseppe Verdi"

Leitung: Marco Armiliato

Mel Bonis:

Septett, op. 72

Ruhland, Tatjana (Flöte)

Jacques Offenbach:

aus: Le roi carotte. Ouvertüre

Philharmonia Orchestra

Leitung: Antonio de Almeida

John Playford:

Jenny Pluck Pears. Aus: The English Dancing Masters

The Playfords

Mahito Yokota, Koji Kondo:

Super Mario Bros - Themes

London Philharmonic Orchestra

Leitung: Andrew Skeet

Franz Schubert:

Impromptu Nr. 2: Es-Dur D 899 (op. 90),

Elisso Bolkvadze (Klavier)(Instrument: Steinway D)