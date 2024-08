Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Jörg Lengersdorf



Nordic Voices - Die SWR Big Band trifft skandinavische Stimmen

Die Odyssee zum Klingen gebracht

Die Sonnenblume in der Musik





Dora Pejačević:

aus: Blumenleben, Nr. 6: Rote Nelken

Natasa Veljkovic (Klavier)

Peter Tschaikowsky:

aus: Schwanensee. Tanz der kleinen Schwäne

London Symphony Orchestra

Leitung: André Previn

Carl Ditters von Dittersdorf:

Die Versteinerung des Phineus und seiner Freunde. Sinfonie Nr. 6 D-Dur

Württembergisches Kammerorchester Heilbronn

Leitung: Case Scaglione

Harold Arlen:

Last night when we were young, Metropolitan

Toots Thielemans (Mundharmonika)

Silje Nergaard (Gesang)

Ensemble

Orchester

Leitung: Jurre Haanstra

Rune Tonsgaard Sørensen:

Shine you no more

Danish String Quartet

Sergej Rachmaninow:

Prélude h-Moll, op. 32 Nr. 10

Yuja Wang (Klavier)

Isabella Leonarda:

Triosonate, op. 16 Nr. 6

Ensemble Giardino di Delizie

Madeleine Dring:

Klaviersonate

Simon Callaghan (Klavier)

Hiroaki Takenouchi (Klavier)

Nikolaj Rimskij-Korsakow:

Eine Nachtigall singt für die Rose, op. 2 Nr. 2

Chen Reiss (Sopran)

Charles Spencer (Klavier)

Wilhelm Peterson-Berger:

Vier Stücke aus "Frösöblomster", bearbeitet für Orchester

Sinfonie-Orchester Helsingborg

Leitung: Okku Kamu