Treffpunkt Klassik

mit Malte Hemmerich



Porträt

Schon immer Opernliebhaberin: Die Regisseurin Mariame Clément

Score-Snacks

Die Musik der Filme Alfred Hitchcocks





Jacques Offenbach:

aus: Les contes d'Hoffmann. Belle nuit, o nuit d'amour

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart

Leitung: Neville Marriner

Richard Strauss:

Serenade für Bläser Es-Dur, op. 7

Die Kammersolisten der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Leitung: Leif Segerstam

Ludwig van Beethoven:

aus: Sinfonie Nr. 7 A-dur, op. 92, 4. Satz

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Sylvain Cambreling

Johann Sebastian Bach:

Chaconne, aus: Partita d-Moll, BWV 1004

Alexandre Kantorow (Klavier)

Bernard Herrmann:

Vertigo

Royal Scottish National Orchestra

Leitung: Joel McNeely

Franz Waxman:

Rear window

The City of Prague Philharmonic

Leitung: Paul Bateman

William Herschel:

Sonata für Violine, Violoncello und obligatem Cembalo D-Dur, op. 4 Nr. 4

Invocation

John Lennon, Paul McCartney:

When I'm sixty-four; Tomorrow never knows; Blackbird

Asya Fateyeva (Sopransaxophon)

Lautten Compagney

Niccolò Paganini:

Duetto concertante Nr. 1

Giovanni Guzzo (Violine)

Andrea Bressan (Fagott)

Bernard Herrmann:

Mount Rushmore - Finale

London Studio Symphony Orchestra

Leitung: Laurie Hohnson