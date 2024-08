Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Malte Hemmerich



Musikthema

Pat Metheny zum 70. Geburtstag

Musikthema

Eine kleine Sternenmusik

Musikthema

Was sind Perseiden und wie sieht man sie am besten?





Leigh Harline:

aus: Pinocchio. When you wish upon a star, Bearbeitung

Raphaela Gromes (Violoncello)

Julian Riem (Klavier)

Frédéric Chopin:

aus: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 e-Moll, op. 11. 2. Satz

Arthur Rubinstein (Klavier)

New Symphony Orchestra of London

Leitung: Stanislaw Skrowaczewski

John Williams:

Love theme from Attack of the Clones

Anne-Sophie Mutter (Violine)

Recording Arts Orchestra of Los Angeles

Leitung: John Williams

Kristina Arakelyan:

Star fantasy

Anna Lapwood (Orgel)

Francesco Saverio Geminiani:

Concerto grosso für Streicher und Basso continuo B-Dur, op. 7 Nr. 6

Concerto Köln

Hector Berlioz:

Symphonie fantastique, op. 14, 5. Satz

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Leitung: Mariss Jansons

Wolfgang Amadeus Mozart:

Oboenquartett F-Dur KV 370

Lajos Lencsés (Oboe)

Deutsches Streichtrio

Julius Klengel:

Hymnus für 12 Violoncelli, op. 57

Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker

Jean Francaix:

Serenade für kleines Orchester

Franz Bibo (Dirigent)

Radio Orchester Stuttgart

Gustav Holst:

aus: Die Planeten, op. 32, 4. Satz: Jupiter

Boston Symphony Orchestra

Leitung: Bernard Haitink