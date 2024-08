Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Christiane Peterlein



Musikgespräch

Zum Tod von Antonio Meneses

Reihe: Musik und Bewegung

Schlagen und Treten in der Musik

Musikthema

Höher-Schneller-Weiter in der Musik



Ludwig van Beethoven:

aus: Trio für Violine, Violoncello und Klavier B-Dur, op. 11, 2. Satz

Beaux Arts Trio

Johannes Brahms:

Doppelkonzert a-Moll, op. 102

Anne-Sophie Mutter (Violine)

António Meneses (Violoncello)

Berliner Philharmoniker

Leitung: Herbert von Karajan

Domenico Scarlatti:

Klaviersonate D-Dur, K 29

Giorgi Gigashvili (Klavier)

John Williams:

Flying Theme. Aus: E.T. - Der Außerirdische

Alexej Gerassimez (Perkussion)

Signum Saxophone Quartet

Jean-Baptiste Lully:

aus: Le bourgeois gentilhomme. Marche pour la cérémonie des Turcs, "Giourdina" & Chaconne des Scaramouches

Musica Antiqua Köln

Leitung: Reinhard Goebel

Ida Moberg:

Soluppgång

Göteborgs Symfoniker

Leitung: Johannes Gustavsson

Luigi Rossi:

Dopo lungo penare, Arpa Davidica

Jakub Józef Orliński (Countertenor)

L'Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar

Gabriel Fauré:

Andante B-Dur, op. 75

Elena Urioste (Violine)

Tom Poster (Klavier)

John Williams:

Cantina Band, aus: Star Wars: Episode IV - A New Hope

Alexej Gerassimez (Perkussion)

Signum Saxophone Quartet