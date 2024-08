Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Ilona Hanning



Musikthema

Ein Requiem für Alice Weidel

Musikthema

Opern in Apulien

Glosse

René Sydow: Orgeln





Jean Baptiste Lully:

Marche pour le cérémonie des Turcs aus: Le Bourgeois Gentilhomme

William Christie Cembalo

Justin Taylor Cembalo

Bernhard Henrik Crusell:

aus: Konzert für Klarinette und Orchester Nr. 3: 1. Satz: Allegro risoluto

Kari Kriikku (Klarinette)

Finnisches Radio-Sinfonieorchester

Leitung: Sakari Oramo

Esbjörn Svensson, Lina Nyberg:

Waltz for the lonely ones

Iiro Rantala

Hans Gál:

Violasonate, op. 101

Emma Wernig (Viola)

Albert Cano Smit (Klavier)

Giuseppe Verdi:

Szene und Arie, 1. Akt, aus: La traviata.

Nadine Sierra (Sopran)

Paolo Fanale (Tenor)

Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI

Leitung: Riccardo Frizza

Gaspar le Roux:

Suite Nr. 2 in D-Dur für zwei Cembali

William Christie (Cembalo)

Justin Taylor (Cembalo)

Philip Glass:

Mad rush

Anna Lapwood (Orgel)

Johann Sebastian Bach:

Bach

Dissonanti

Felix Mendelssohn Bartholdy:

aus: Sinfonie Nr. 4 A-Dur,, 1. Satz: Allegro vivace - Più animato

Orchestra of the 18th Century

Leitung: Frans Brüggen

Wolfgang Rihm:

aus: Sieben Passions-Texte. Nr. 4: Tenebrae factae sunt. Motetus IV

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Marcus Creed

Robert Schumann:

aus: Sonate für Klavier Nr. 2 g-Moll, op. 22, 4. Satz: Rondo. Presto

Fabian Müller (Klavier)

Tarquinio Merula:

Ciaccona

La Centifolia

Leitung: Leila Schayegh

Johann Heinrich Schmelzer:

Ciaccona A-Dur

Johannes Keller (Cembalo)

La Centifolia

Leitung: Leila Schayegh