Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Jörg Lengersdorf



Musikgespräch

Moderation mit künstlicher Intelligenz beim SWR - kann das funktionieren?

Reportage

Turmbläser in Kirchheim feiern ein halbes Jahrtausend Jubliäum

Kommentar

Der Musik zuhören - zum heutigen "Weltzuhörtag"





Florence Price:

Suite of dances, 3. Satz: Allegro molto

Württembergische Philharmonie Reutlingen

Leitung: John Jeter

Erik Satie:

Gymnopédie Nr. 1, Trois Gymnopédies für Klavier

Betrand Chamayou (Klavier)

Paul Hindemith:

aus: Suite 1922 für Klavier, op. 26, Ragtime

Anna Gourari (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

O Ewigkeit du Donnerwort. Kantate, BWV 60, 1. Satz: O Ewigkeit, du Donnerwort. Choral - Herr, ich warte auf dein Heil

Le Banquet Céleste

Leitung: Damien Guillon

Germaine Tailleferre:

Image Oktett

Ulrike Siebler (Flöte)

Deborah Marshall (Klarinette)

Heiko Stralendorff (Celesta)

Angela Gassenhuber (Klavier)

Fanny-Mendelssohn-Quartett

Leitung: Wolfram Buchenberg

Cécile Chaminade:

Konzertstück cis-Moll, op. 40

Danny Driver (Klavier)

BBC Scottish Symphony Orchestra

Leitung: Rebecca Miller

Claudio Monteverdi:

aus: L'Orfeo, Toccata

Salaputia Brass

Leoš Janáček:

aus: Sinfonietta "Militär-Sinfonietta" 1. Satz

Orchestre Symphonique de Montréal

Leitung: Charles Dutoit

R. Murray Schafer:

6 Lieder, aus: Magic songs, Nr. 1: Chant to bring back the wolf

Bundesjugendchor

Leitung: Anne Kohler

John Playford:

The Indian Queen. Longways for as many as will, aus: The English Dancing Masters

The Playfords

Allan Flynn, John C. Egan:

Be still my heart

Nat "King" Cole (Gesang)

Nelson Riddle's Orchestra

Antonio Vivaldi:

Fagottkonzert d-Moll, RV 481

Sophie Dervaux (Fagott)

La Folia Barockorchester

Ralph Vaughan Williams:

Serenade to Music

Felicity Lott (Sopran)

Lisa Milne (Sopran)

Rosa Mannion (Sopran)

Yvonne Kenny (Sopran)

Ann Murray (Mezzosopran)

Diana Montague (Sopran)

Della Jones (Mezzosopran)

Catherine Wyn-Rogers (Alt)

Anthony Rolfe Johnson (Tenor)

John Mark Ainsley (Tenor)

Toby Spence (Tenor)

Tim Robinson

Stephen Roberts (Baß)

Christopher Maltman (Bariton)

Michael George (Bariton)

Robert Lloyd (Baß)

London Philharmonic Orchestra

Leitung: Roger Norrington

Franz Schubert:

aus: 4 Impromptus für Klavier, D 899 (op. 90), Impromptu Nr. 4: As-Dur

Elisso Bolkvadze (Klavier)