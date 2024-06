Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Ulla Zierau



Musikgespräch

Peter Gülke wird 90

Musikthema

Puccini-Ausstellung in Berlin

Musikthema

Orchestre National de France wird 90

Musikthema

Duke Ellington 125





Anna Amalia von Sachsen Weimar-Eisenach:

Ouvertüre zur Oper "Erwin und Elmire"

Staatskapelle Weimar

Leitung: Peter Gülke

Wolfgang Amadeus Mozart:

Klavierkonzert B-Dur KV 595, 2. Satz

Alfred Brendel (Klavier)

Scottish Chamber Orchestra

Leitung: Charles Mackerras

Edvard Grieg:

An den Frühling, lyrisches Stück op. 43 Nr. 6

Lang Lang (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

Ouvertüre D-Dur BWV 1069, 4. und 5. Satz

Café Zimmermann

Giacomo Puccini:

"La Bohème", 3. Akt, Ausschnitt

Luciano Pavarotti (Tenor)

Mirella Freni (Sopran)

Elizabeth Harwood (Sopran)

Rolando Panerai (Bariton)

Berliner Philharmoniker

Leitung: Herbert von Karajan

Giacomo Puccini:

È l'uccellino, Lied

Renata Tebaldi (Sopran)

Richard Bonynge (Klavier)

Cécile Chaminade:

Capriccio e-Moll op. 18

Setareh Najfar-Nahvi (Violine)

Theresia Schumacher (Klavier)

Georges Bizet:

Ouvertüre zur Oper "Carmen"

Orchestre National de France

Leitung: Lorin Maazel

Camille Saint-Saëns:

Sinfonie Nr. 2 a-Moll op. 55

Orchestre National de France

Leitung: Cristian Măcelaru

Edward Kennedy "Duke" Ellington:

Do nothin' till you hear from me

Diana Krall (Vocal, Klavier)

Ensemble

Stevie Wonder:

Sir Duke

Iiro Rantala (Klavier)

Ulf Wakenius (Gitarre)

Renaud García-Fons:

Nowruz celebration

Renaud García-Fons

Ensemble