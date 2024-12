Mittagskonzert vom 28.12.2024

Louise Angélique Bertin:

"Fausto", Ouvertüre

Les Talens Lyriques

Leitung: Christophe Rousset

Giacomo Puccini:

"La Bohème", Arie des Rodolfo, 1. Bild

Jonathan Tetelman (Tenor)

Philharmonisches Orchester Prag

Leitung: Carlo Rizzi

Giacomo Puccini:

"Madama Butterfly", Szene Pinkerton - Butterfly (1. Akt)

Jonas Kaufmann (Tenor)

Maria Agresta (Sopran)

Orchestra del Teatro Comunale di Bologna

Leitung: Asher Fisch

Gioacchino Rossini:

"Elisabetta, regina d'Inghilterra", Szene Elisabetta - Matilde (2. Akt)

Nadine Sierra, Pretty Yende (Sopran)

Les Frivolités Parisiennes

Leitung: Giacomo Sagripanti

Mike Wilsh, Mike Deighan:

"Les Champs Élysées", Bearbeitung

Gautier Capuçon (Violoncello)

Jérôme Ducros (Klavier)

Orchestre de Chambre de Paris

Leitung: Lionel Bringuier

Unbekannt:

"La Llorona", Bearbeitung

L'Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar

Pablo Luna:

"La picara molinera", Arie des Juan (3. Akt)

Juan Diego Flórez (Tenor)

Orquesta Juvenil Sinfonía por el Perú

Leitung: Guillermo García Calvo

Wolfgang Amadeus Mozart:

"Così fan tutte", Sextett Don Alfonso - Ferrando - Guglielmo - Despina - Fiordiligi - Dorabella (1. Akt)

Milan Siljanov (Bassbariton)

Amitai Pati (Tenor)

Samuel Dale Johnson (Bariton)

Julie Roset, Golda Schultz (Sopran)

Ashley Dixon Santelli (Mezzosopran)

Kammerakademie Potsdam

Leitung: Antonello Manacorda

Duval (Mademoiselle Duval):

"Les Génies ou les Caractères de l'Amour", Auszug (1. Akt)

Choeur de l'Opéra Royal

Ensemble Il Caravaggio

Leitung: Camille Delaforge

Antonio Vivaldi:

"Giustino", Arie des Anastasio (1. Akt), Bearbeitung

Jakub Józef Orliński (Countertenor)

Aleksander Dębicz (Klavier)

Wojciech Gumiński (Kontrabass)

Marcin Ulanowski (Schlagzeug)

Georg Friedrich Händel:

"Alexander's Feast", Arie Softly sweet, in Lydian measures

Rachel Redmond (Sopran)

Irish Baroque Orchestra

Leitung: Peter Whelan



Rea Garvey (Singstimme)

Daniel Hope (Violine)

Air Ensemble

Unbekannt:

"Follow me up to Carlow", Bearbeitung

"Cooley’s - Seán Frank - Fair and Forty", Bearbeitung

Ludwig van Beethoven:

"When far from the home", WoO 153 Nr. 11

Gerald Finley (Bassbariton)

Nicola Benedetti (Violine)

Sheku Kanneh-Mason (Violoncello)

Benjamin Grosvenor (Klavier)

Fanny Hensel:

"Traum" H 412, Bearbeitung

Olga Wien (Klavier)

figure humaine kammerchor

Leitung: Denis Rouger

Am Ende des Musikjahres senden wir Arien, Duette und Chansons aus einigen der schönsten und spannendsten Alben, die 2024 im Bereich Oper und Bühnenmusik hervorgebracht hat.