Mittagskonzert vom 11.11.2024

Mainzer Musiksommer 2024

Frank Dupree Trio:

Frank Dupree (Klavier)

Jakob Krupp (Kontrabass)

Obi Jenne (Drums)

Kurt Weill:

Songs aus „Die Dreigroschenoper“:

"Lied von der Unzulänglichkeit des menschlichen Strebens"

"Ballade vom angenehmen Leben"

"Liebeslied"

"Kanonen-Song"

Intermezzo für Klavier solo

Nikolai Kapustin:

Big Band Sounds op. 46

1. "Prelude" aus 8 Concerts Studies op. 40

Variations op. 41

(Konzert vom 17. Juli 2024 in der Sektkellerei Kupferberg, Mainz)



Florence Price:

Sinfonie Nr. 3 c-Moll

Philadelphia Orchestra

Leitung: Yannick Nézet-Séguin



Leonard Bernstein:

Songs aus “West Side Story“

"Jet Song"

"Somewhere"

"Cool"

"I feel Pretty"

"Mambo"

(Konzert vom 17. Juli 2024 in der Sektkellerei Kupferberg, Mainz)

Leichtfüßig überwindet das Frank Dupree Trio die Genre-Grenzen und baut auf virtuose Art und Weise Brücken zwischen klassischer Komposition und der Musiktradition aus Übersee. Beim Mainzer Musiksommer präsentiert das Trio drei vom Jazz inspirierte Komponisten: Nikolai Kapustin, dem sich Ausnahmepianist Frank Dupree u.a. bereits in mehreren preisgekrönten Alben widmete, Kurt Weill, dem mit seiner "Dreigroschenoper" nicht nur in Berlin ein Hit gelungen ist, und Bernstein, dem Dirigenten, Pianisten und Komponisten, der nicht nur New York, sondern die ganze Welt mit seiner Musik begeistern konnte.