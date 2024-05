Die Liebe zwischen indischer Musik und Jazz

Mit Babette Michel

Musiker*innen des Jazz und der indischen Musik haben etwas gemeinsam, findet Babette Michel: Sie sind neugierig und mögen sich! Die Liebe zur karnatischen Musik hat Charlie Mariano in sein Saxofonspiel einfließen lassen. Die Suche nach den eigenen Wurzeln hat den deutsch-indischen Pianisten Jarry Singla nach Mumbai geführt. Die Freude am Improvisieren bringt die Band Shakti nach 50 Jahren wieder zusammen. Neue Wege mit der Langhalslaute Sitar gehen Hindol Deb, das Trio Benares und die Band Ragawerk, während der Jazzmusiker Baiju Bhatt den Klang der Geige mit indischen Einflüssen versieht.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Präludium op. 46 Nr. 1

Siegfried Schwab (Gitarre)



Baiju Bhatt:

Namaste

Baiju Bhatt



Baiju Bhatt:

Inner Nomad

Baiju Bhatt



Jarry Singla:

Calcuniketan

Jarry Singla The Mumbai Project



Jarry Singla, Pratik Shrivastav:

Bihu Kalyan

Jarry Singla Eastern Flowers & Pratik Shrivastav



Hindol Deb:

Essence of Duality

Hindol Deb



Martin Standke, Max Clouth:

Ragawerk

Ab Yeh Kya



R. A. Ramamani:

Mr. Mani

WDR Big Band & Karnataka College of Percussion



John McLaughlin:

Sono Mama

Shakti



Deobrat Mishra:

Atman

Trio Benares

Musikstunde vom 1.6.2024 | Jazz global