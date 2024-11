Mittagskonzert vom 4.12.2024

Herbstliche Musiktage Bad Urach 2024

Chamber Choir of Europe

Leitung: Tristan Meister

Andreas Frese, Fabian Gehring (Klavier)

Ralph Hoffmann:

"Wach auf, meins Herzens Schöne"

Wilhelm Berger:

"Nixenreigen" op. 10

Felix Mendelssohn:

"Jagdlied" op. 59 Nr. 6

Johannes Brahms:

"Liebesliederwalzer" op. 52

Lili Boulanger:

"Hymne au soleil"

Florian Prey:

"You are my own Dweller in my Endless Dreams"

Robert Schumann:

"Zigeunerleben" op. 29 Nr. 3

Fanny Hensel:

"Schweigend sinkt die Nacht hernieder"

(Konzert vom 4. Oktober 2024 in der Festhalle in Bad Urach)

Beim Eröffnungskonzert der diesjährigen Herbstlichen Musiktage Bad Urach bringt der Chamber Choir of Europe ein romantisches Repertoire mit vielen Klangfarben auf die Bühne. Sängerinnen und Sänger aus ganz Europa widmen sich in Begleitung der beiden Pianisten Andreas Frese und Fabian Gehring, Werken rund um Liebe, Freiheit und Natur.