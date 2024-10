Abendkonzert vom 27.10.2024

Geistliche Musik

Sir Michael Tippett:

"A Child of Our Time"

Pumeza Matshikiza (Sopran)

Dame Sarah Connolly (Mezzsopran)

Joshua Stewart (Tenor)

Ashley Richards (Bass)

BBC Symphony Chorus

BBC Symphony Orchestra

Leitung: Sir Andrew Davis



10. Internationaler Orgelwettbewerb um den Hermann-Schroeder-Preis

Ausschnitte aus dem Finalkonzert

(Konzert vom 21. September 2024 in der Konstantin-Basilika, Trier)

"The darkness declares the glory of light" - "Die Dunkelheit kündet von der Herrlichkeit des Lichts", dieses Motto hat Sir Michael Tippett seinem wohl wichtigsten und bekanntesten Werk vorangestellt, dem Oratorium "A Child of Our Time". Komponiert hat er es in den ersten Jahren des Zweiten Weltkriegs.

Zum zehnten Mal lockte der zweijährlich stattfindende Internationale Orgelwettbewerb um den Hermann-Schroeder-Preis die Bewerber an die Klais-Orgel der Abtei Himmerod und die Finalisten an die Eule-Orgel der Trierer Konstantin-Basilika. Im Schroeder-Jubiläumsjahr wird der Organist und Komponist aus Bernkastel-Kues von Teilnehmern aus aller Welt geehrt.