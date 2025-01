Gast im Studio: Rufus Beck, Schauspieler, Musiker, Sprecher

Am Mikrofon:Ines Pasz

Rufus Beck ist vor allem eines: Harry Potter, und gleichzeitig auch alle anderen Figuren der Erfolgsserie, Voldemor, Dumbledore, Hermine und Co. Generationen von Fans verbinden die Stimme von Rufus Beck mit den Harry-Potter Figuren, dabei hat er sie in vielen Hörbüchern noch unzähligen anderen geliehen. Mit feinsten Nuancen zeichnet Rufus Beck einen Typus. Was ihm dabei hilft? Auch die Musik. "Sprache ist Dynamik und Rhyhmus" sagt er, und vor allem den hat er in sich. Zuerst nämlich will er nach dem Abitur eigentlich Jazzer werden. Dann entscheidet er sich doch für die Schauspielerei. Inzwischen ist er außerdem noch Regisseur, Produzent und Komponist. Und alles mit Bravour: Anstrengung findet Rufus Beck überflüssig. "Meine Methode ist die Leichtigkeit", sagt er, "das Spiel", und genau deshalb er wahrscheinlich auch so überzeugend.



Musikliste:

David Lang:

Just (After the Song of Songs)

Trio Medaeval

Joaquin Rodrigo:

Concierto De Aranjuez

Jim Hall

Johann Sebastian Bach:

"Widerstehe doch der Sünde", BWV. 54

Víkingur Ólafsson (Klavier)

Eberhard Weber:

Chorus (Part 1)

Ensemble

Joaquín Rodrigo:

Concierto de Aranjuez

Miles Davis (Trompete)