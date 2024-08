Currentzis’ Midnight Lounge mit Heiner Goebbels und Malin Bång

Er liebt das Radio und er liebt ungewöhnliche Musik. In der Nacht nach seinem Konzert mit dem SWR Symphonieorchester gestaltet der Dirigent Teodor Currentzis eine eigene Radioshow. Zu Gast sind der Komponist und Regisseur Heiner Goebbels sowie die schwedische Komponistin Malin Bång.

Zu nächtlichen Stunden kreisen die Gedanken in anderen Bahnen. Mit Heiner Goebbels und Malin Bång wird der nächtliche Austausch mit Teodor Currentzis etwas düsterer: Bei trauriger Musik tauschen sich die Gäste über ihre unterschiedlichen Auffassungen von Traurigkeit aus.

In dieser Atmosphäre driften die Gespräche weiter zu Themen wie Musik und Geräusche, Musik und Energie, Träume und musikalische Erfahrungen.

Impressionen aus dem Studio

Musik der Midnight Lounge zum Anhören

Sie haben ein Stück in der Midnight Lounge gehört und wissen nicht, was das war? Die Stücke der letzten Currentzis Midnight Lounges können Sie hier zum Großteil anhören.

Heiner Goebbels

Von 2012 bis 2014 war Heiner Goebbels Leiter der Ruhrtriennale. SWR Paul Gärtner

Der in Berlin und Frankfurt am Main lebende Heiner Goebbels ist einer der international bedeutendsten deutschen zeitgenössischen Komponisten. Er gilt als Erneuerer des Musiktheaters sowie der Klanginstallation und wurde vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Internationalen Ibsen Preis. Sein Werk steht bis heute auf dem Programm der großen Häuser von Berlin, New York oder Moskau.

Malin Bång

Malin Bångs Werk „splinters of ebullient rebellion“ wurde bei den Donaueschinger Musiktagen 2018 uraufgeführt und mit dem Preis des SWR Symphonieorchesters für das beste neue Werk ausgezeichnet. SWR Paul Gärtner

Malin Bång, geboren 1974 in Schweden, studierte in Piteå, an der Universität der Künste Berlin, der Königlichen Musikakademie in Stockholm, der Universität von Göteborg und in verschiedenen Meisterklassen bei Brian Ferneyhough, Gérard Grisey, Philippe Manoury, Philippe Capdenat, Chaya Czernowin, Walter Zimmermann, Friedrich Goldmann und Ole Lützow Holm.

Sie ist Gründungsmitglied der jungen schwedischen Gruppe für zeitgenössische Musik Curious Chamber Players. Ihre Werke werden weltweit aufgeführt.