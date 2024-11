Im Westen nichts Neues – Das brutale Harmonium und der Oscar

In irgendeinem Universum ist heute bestimmt Freitag. In einem ganz bestimmten Universum aber regnet es ganz sicher Oscars – für “Everything Everywhere All At Once”! Der für die beste Musik war zwar nicht dabei, aber ein paar unwichtigere wie “Bester Film” oder “Beste Hauptdarstellerin” oder “Bester Nebendarsteller” oder “Beste Nebendarstellerin”.



Uns Score Snacker interessiert aber natürlich trotzdem vor allem eines: Wie vertont man unzählige verschiedene Universen so, dass auch die größten Unterschiede noch nach einem Gesamtwerk klingen?



Malte hat den Everything Everywhere All At Once Soundtrack analysiert! Das Oscar-Special: “Everything Everywhere All At Once – Die Musik aller Welten”



Film: Everything Everywhere All At Once (2022)

Regie: Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Musik: Son Lux



Produktion: Malte Hemmerich und Jakob Baumer

Sprecherin: Henriette Schreurs

Redaktion: Chris Eckardt