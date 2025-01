Zum 90. Geburtstag von Elvis Presley: Der GI, der zum King wurde

Als GI in Friedberg tauschte Elvis die Gitarre gegen den Helm, blieb ein Fan-Magnet und fand in Bad Nauheim die Liebe seines Lebens. 18 Monate, die ihn und seine Musik prägten.

Am 2. Oktober 1958 trat Elvis Presley seinen Militärdienst im hessischen Friedberg an. Zunächst hielten die Fans die Nachricht, dass Elvis in Deutschland stationiert sein wird, für eine Ente. Bei seiner Ankunft mit dem Schiff im Bremerhaven warteten aber schon hunderte Jugendliche, das Fernsehen und die Polizei auf seine Ankunft. Trotz seines Todes 1977 ist die Faszination für den "King" bis heute ungebrochen.

Eine Würdigung in Bildern zu Elvis Presleys 90. Geburtstag

Musikalische Pause und Neustart

Während seiner Zeit in Deutschland nahm Elvis keine neuen Songs auf, was einen markanten Bruch in seiner musikalischen Produktion darstellte. Die (Zwangs-)Pause ermöglichte es ihm jedoch, sich von den intensiven Jahren als aufstrebender Rock-Star zu erholen. Nach seiner Rückkehr fokussierte sich Elvis stärker auf Balladen und Soundtracks, die einen ruhigeren, emotionaleren Teil seiner Musik zum Leben erweckten. Diese Neuorientierung trug dazu bei, dass er sich von seinem rebellischen Teenager-Image weiterentwickelte.

Gospel und Balladen: Eine tiefere Verbindung zur Musik

Elvis’ Liebe zur Gospel-Musik, die während seines Aufenthalts in Deutschland wuchs, beeinflusste seinen Sound nachhaltig. Die intensivere Auseinandersetzung mit seinen musikalischen Vorlieben trug dazu bei, dass er später in seiner Karriere mehr emotionale Balladen und Gospel-inspirierte Songs aufnahm. Diese Phase war ein Wendepunkt, der seine Musik in eine tiefere, spirituellere Richtung führte.

Die Begegnung mit Priscilla

Ein weiteres bedeutendes Ereignis während seiner Zeit in Bad Nauheim war die Begegnung mit Priscilla Beaulieu, die später eine zentrale Rolle in seinem Leben spielte. Ihre Beziehung beeinflusste nicht nur Elvis’ private Welt, sondern auch seine kreative Energie. Priscilla wurde zu einem wichtigen Teil seines Lebens, sowohl persönlich als auch beruflich. 1973 reichte das Paar jedoch die Scheidung ein.

Auch wenn Elvis’ Zeit in Deutschland musikalisch keine revolutionären Veränderungen brachte, war sie für seine persönliche und künstlerische Entwicklung von entscheidender Bedeutung. Die Stationierung bot ihm Raum zur Reifung, beeinflusste seine Musikauswahl und festigte die Verbindung zu seinen internationalen Fans.