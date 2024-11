per Mail teilen

Äthiopien wurde immer wieder von schweren Hungersnöten heimgesucht. Auch Mitte der 80er-Jahre gab es dort eine Hungersnot, von der viele Millionen Menschen betroffen waren.

Den Musiker Bob Geldof animierte das zu einer fast spontanen musikalischen Hilfsaktion mit mehr als drei Dutzend Stars. Das Ergebnis war die Weihnachtssingle „Do They Know It's Christmas“.

Manuskript zur Sendung

Zur Kontroverse um das Projekt 40 Jahre später:

40 Jahre „Do They Know It's Christmas“: Das Problem mit den weißen Weihnachtsrettern