Vom intensiven Leben und vom guten Tod

Redaktion und Moderation: Anja Höfer



Mit neuen Büchern von Patricia Highsmith, Louise Brown, Maren Wurster und Peter Licht

"Man kann das Leben nicht verlängern, aber man kann es verdichten": Das hat der große Publizist und Autor Roger Willemsen mal gesagt, der vor sechs Jahren mit erst 60 starb.

Ein sehr verdichtetes Leben in diesem Sinne hatte sicher auch die amerikanische Schriftstellerin Patricia Highsmith: Nachzulesen jetzt in ihren großartigen, 50 Jahre umfassenden Tage- und Notizbüchern, die zeigen: Da hat eine in vollen Zügen gelebt!

Von so einem leidenschaftlichen Leben träumt insgeheim auch die Protagonistin Valeria in dem Roman "Das verbotene Notizbuch" aus dem Jahr 1952 von Alba de Céspedes: eine wunderbare Wiederentdeckung!

Und wenn man sein Leben gelebt hat: Was ist dann eigentlich ein guter Tod? Darüber sprechen wir mit der Trauerrednerin Louise Brown, die in ihrem Buch "Was bleibt, wenn wir sterben" sehr hilfreiche und berührende Antworten gibt.

Was es heißt, die eigenen Eltern nacheinander in kurzer Zeit zu verlieren, das schildert sehr eindringlich die Autorin Maren Wurster in ihrem autofiktionalen Roman "Papa stirbt, Mama auch".

Wir erinnern an den Vater der Wimmelbücher: Ali Mitgutsch, der mit 86 Jahren gestorben ist.

Und dann schickt der Musiker Peter Licht mit "Ja okay, aber" noch einen modernen Büroroman aus dem "Coworking Space".

Patricia Highsmith – Tage- und Notizbücher

Herausgegeben von Anna von Planta

Aus dem Amerikanischen von Melanie Walz, pociao, Anna-Nina Kroll, Marion Hertle und Peter Torberg

Diogenes Verlag, 1376 Seiten, 32 Euro

ISBN 978-3-257-07147-4

Rezension von Ulrich Rüdenauer



Alba de Céspedes – Das verbotene Notizbuch

Aus dem Italienischen von Verena von Koskull

Insel Verlag, 302 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-458-17934-4

Rezension von Brigitte Neumann



Louise Brown – Was bleibt, wenn wir sterben

Erfahrungen einer Trauerrednerin

DiogenesVerlag, 256 Seiten, 22 Euro

ISBN 978-3-257-07176-4

Gespräch mit der Autorin



Maren Wurster – Papa stirbt, Mama auch

Hanser Berlin Verlag, 160 Seiten, 20 Euro

ISBN 978-3-446-27112-8

Rezension von Wolfgang Schneider



Hier ist was los!

Erinnerung an den Wimmelbuch-Erfinder Ali Mitgutsch



Peter Licht – Ja okay, aber

Klett-CottaVerlag, 240 Seiten, 20 Euro

ISBN 978-3-608-50519-1

Rezension von Gerrit Bartels

Musik:

Gotan Project – La Revancha del Tango

Label: ¡Ya Basta! Records