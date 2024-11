Judith Schalansky: Zeitalter der Smartphones erfordert genaue Beschreibung der Welt

Zusammen mit dem norwegischen Schriftsteller Karl Ove Knausgård ist die Schriftstellerin Judith Schalansky in diesem Jahr Gastdozentin bei der Tübinger Poetikdozentur. „Mich interessieren die Lücken in der Überlieferung“, so die Schriftstellerin in SWR2.

„Man denkt zum Beispiel immer, dass in Atlanten fundiertes, abgeschlossenes Wissen erzählt wird. Aber interessant ist, was weggelassen wird“, so Judith Schalansky über einige Grundzüge ihres literarischen Konzepts. Gerade heute, „da einem das Smartphone alles sagen kann“, brauche man „kuratiertes Wissen“. Wichtig dafür sei eine genaue Beschreibung der Welt. Auch bei einem Workshop im Rahmen der Tübinger Poetik-Dozentur 2019 werde es darum gehen: „Sie können nicht etwas beschreiben, ohne über sich selbst zu schreiben.“