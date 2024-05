Maxim Biller: Biografie

22.9.2021

Ein Brief vom Staatsanwalt (14/36)

Januar 2006 ist Solomon wieder in seiner verwüsteten Berliner Wohnung. Die Staatsanwaltschaft hat geschrieben. Solomon zögert, den Brief zu öffnen und denkt an die Schläge, die Serafina und er von Wowa erhielten. Kostja deutete in Prag an, dass Wowa seinen Vater verriet. Endlich öffnet Solomon den Brief der Staatsanwaltschaft. Das Verfahren ist eingestellt. Aber einmal will er Claus die Canaille noch treffen.