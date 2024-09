Der mit 15.000 Euro dotierte Münchner Lyrikpreis geht in diesem Jahr an Steffen Popp für sein Langgedicht „Sieben Stufen Nacht“. Die Jury wählte Popps Text aus 800 Einsendungen aus. Die Aufgabe für die Teilnehmenden am Wettbewerb bestand darin, zu schauen, was sich Technik und Lyrik zu sagen haben. Steffen Popp ist diese Thematik vertraut, denn er sieht die gegenwärtige Welt von Technologien durchdrungen.