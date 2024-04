Dieser Roman über ein Dorf in Südtirol war in Italien ein Bestseller. Er spielt während des italienischen Faschismus und zeigt die Spannungen und Schrecken auf, die Familien und Dorfgemeinschaften in Südtirol in dieser Zeit erlebten. Ein historischer Roman mit fiktivem Personal – berührend und informativ.

Gespräch mit Urslua März



Diogenes Verlag

ISBN: 978-3-257-07121-4

Aus dem Italienischen von Maja Pflug

288 Seiten

22 Euro