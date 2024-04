„Das Tagebuch der Unruhe“ – Comic über die wilde türkische Satire-Szene

Autobiografische Graphic Novel

Der Zeichner Ersin Karabulut wurde in den 2000er-Jahren berühmt in der türkischen Satire-Szene. Aber er musste erleben, wie Erdoğan die reiche Satire-Kultur der Türkei immer weiter in die Enge treiben ließ. Heute lebt Ersin Karabulut im Pariser Exil und legt den ersten Band einer gezeichneten Autobiografie vor: geniale Kunst, die Leben und Politik verbindet.