Ein Käfig ging einen Vogel suchen.

Ein Franz-Kafka-Abend mit Lena Gorelik, Jella Haase und Sven Regener

Moderation: Natascha Freundel und Thomas Böhm

(Liveübertragung aus dem großen Sendesaal im RBB)

Am 3. Juni 1924 verstarb Franz Kafka, mit dessen Texten - wie es jüngst in der ARD-Reihe "Kafka" hieß - die Literatur des 20. Jahrhunderts begann.

Am Vorabend seines 100. Todestags feiern radio3 und radioeins Franz Kafka mit einem ungewöhnlichen Programm: Die Schriftstellerin Lena Gorelik und die Schauspielerin Jella Haase stellen den "komischen Kafka" vor und lesen Ausschnitte aus Erzählungen und Briefen. Sie zeigen Kafkas Humor als einen Akt des Widerstands gegen Angst und Beängstigendes, ein Mittel, um in einer engen Welt bei Sinnen zu bleiben.

Weiterer Gast des Abends ist Sven Regener, Schriftsteller und Sänger der Band "Element of Crime", der Kafkas eigentümliche und musikalische Sprache schätzt und seine Auseinandersetzung mit "den Widersprüchlichkeiten und Wundern unserer Existenz".