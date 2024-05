Theresia Enzensberger – Schlafen

Denis Scheck trifft Theresia Enzensberger am Plötzensee in Berlin und spricht mit ihr über ihren neuen Roman "Auf See". Der gleicht einer Zeitreise in eine Zukunft, in der Städte auf Wasser gebaut sind und utopische Gemeinschaft mitten in der Ostsee versprechen. Mit der Literaturagentin und Übersetzerin Karin Graf redet Denis Scheck aus aktuellem Anlass über den britisch-indischen Schriftsteller Salman Rushdie, der für seine Erzählungen bekannt ist und im August in New York attackiert wurde.