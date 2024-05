Die venezolanische Autorin Karina Sainz Borgo erzählt die Geschichte einer Frau, die auf-grund der Gewalt in Venezuela ihr Land mit dem Pass einer Toten Richtung Spanien verlässt. Sainz Borgo kreiert ein literarisches Ambiente, in dem die Situation in Venezuela noch um einiges düsterer ist als in der Realität.

Rezension von Eva Karnofsky.



Aus dem Spanischen von Susanne Lange

Verlag S. Fischer

ISBN 978-3-10-397461-4

224 Seiten

21 Euro