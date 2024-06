John Wray erzählt in „Gotteskind” die atemberaubende Geschichte von Aden Grace Sawyer, die sich als Junge verkleidet in eine Koranschule in Pakistan einschleicht und dann in den sogenannten Heiligen Krieg in Afghanistan zieht.| Rowohlt Verlag, 368 Seiten, 23 Euro.| Carsten Otte im Gespräch mit Birgit Koß.