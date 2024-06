Meistens blau – die Donau

Sonntagsfeuilleton mit Jörg Biesler.

Die Donau ist der internationalste Fluss der Welt: auf ihrem 2850km langen Weg vom Schwarzwald bis ans Schwarze Meer durchquert sie 10 Länder.



Die Donau spiegelt eine über 3000jährige Geschichte wider, in der der Fluss sowohl friedliche Handelsstraße, Kulturbrücke, als auch trennende Grenze war. Und mit kaum einem anderen Fluss identifizieren sich seine Anwohner so stark, wie mit der Donau. Spür- und erlebbar wird das zum Beispiel beim Ulmer Donaufest, das alle zwei Jahre ein Schaufenster der internationalen Donau-Partnerschaften und Zentrum von kulturellen Begegnungen ist.



Von Ulm aus, besteigen wir in der SWR Kultur Matinee eine Ulmer Schachtel, mit der einst die Donau-Schwaben einer ungewissen Zukunft in Süd-Ost-Europa entgegen fuhren. Wir begegnen einem Donaudampfschifffahrts-Gesellschaftskapitän, forschen nach Ada Kaleh, der sagenumwobenen versunkenen Insel am Eisernen Tor, begegnen dort Graf Marsigli und seiner genialen Karte, die im 17. Jahrhundert die Anfänge der Donau-Forschung begründen. Wir begegnen dem Wissenschaftler, der durch die Donau schwamm um Wasserproben zu entnehmen - und den Fluss gelegentlich auch wieder verlassen musste, weil die Wasser der Donau nicht immer so blau sind, wie sie es sprichwörtlich vorgibt.



Und zum Schluss landen wir sprichwörtlich am Rand der Welt: in Sulina, dem Fischerdorf im Donaudelta, das dank der Donau zur Weltstadt wurde und nun wieder ein Fischerdorf am Rande der Welt ist.



Gesprächspartnerinnen der Sendung sind Dr. Olivia Spiridon, Leiterin des Forschungsbereichs Literaturwissenschaft am Institut für donauschwäbische Geschichte in Tübingen, Sebastian Rihm, Leiter des Internationalen Donaufests Ulm und der Leistungsschwimmer und Professor für Chemie an der Hochschule Furtwangen, Dr. Andreas Fath.



Redaktion: Monika Kursawe

Musik: Almut Ochsmann