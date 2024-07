Für Kritiker*innen und Fans ist „brat“ mehr ist als ein Party- und Dance-Album: Tatsächlich funktioniert es als vielschichtiges Gesamtwerk, bei dem die Clubkultur zwar weiterhin im Zentrum steht, dessen Texte aber in die Tiefe gehen und schonungslos ehrlich sind.

Die Songtexte fangen eine Lebensphase von Frauen Ende zwanzig, Anfang dreißig ein, die voller Widersprüche ist: eine Phase, in der man als junge Frau eigentlich noch Party machen und Spaß haben möchte, doch gleichzeitig die Freund*innen um einen herum schon Kinder bekommen und man ständig über seine Zukunft nachdenkt.

So sorgte auch der Song „Girl so confusing” unlängst für Gesprächsstoff. Darin singt Charli XCX über ihre Unsicherheit in der Beziehung zu einer anderen Künstlerin. Nachdem Fans im Internet mutmaßten, um wen es sich in dem Song handelt, veröffentlichte Charli XCX kurz darauf den Remix „The girl so confusing version with Lorde“, zusammen mit Pop-Sängerin Lorde.

Lorde, um die es in dem Song geht, reagiert in dem Remix mit einem eigenem Songtext, um so die Differenzen zwischen den beiden zu verarbeiten. Dabei entstand die virale Songzeile „Let’s work it out on the Remix”, die inzwischen als weiblicher Gegenentwurf zu männlich konnotierten Diss-Tracks gesehen wird, wie etwa jenem zwischen den Rappern Kendrick Lamar und Drake.