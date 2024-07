Der Brüller - Löwen

Sonntagsfeuilleton mit Georg Brandl.

Sie gelten als Könige der Tiere – und das nicht von Ungefähr: Löwen sind groß, stark, majestätisch und respekteinflößend. Und nicht zuletzt durch Disneys "König der Löwen" gehören Löwen zu den beliebtesten Tieren überhaupt. Im echten Leben allerdings, geht es den Löwen schon lange nicht mehr besonders gut. Auf der Liste der stark gefährdeten Tiere stehen Löwen ganz oben. Dazu kommt: was wir über sie wissen, ist gespickt mit Halbwahrheiten und Mythen.



Alles gute Gründe, dem Löwen in der SWR Kultur Matinee, pünktlich zum Beginn des Sternzeichens Löwe, ein wenig auf den Pelz zu rücken: Dazu besuchen wir das neu eröffnete Löwengehege im Frankfurter Zoo und lassen anschließend einen Löwenexperten über Wahrheiten und Legenden in Sachen König der Tiere aufklären.



Wir lernen zwei berühmte Leos besser kennen: einmal das Maskottchen des Hollywoodstudios Metro Goldwyn Meyer, und noch Leo von Gripsholm – den hässlichsten Löwen der Welt. Wir beschäftigen uns damit, wie der Löwe zu einem der beliebtesten und häufigsten Wappentiere wurde und für was er steht, und dann treffen wir noch auf den ein oder anderen Menschen in Löwengestalt. Seien es Salonlöwen in der High-Society oder Löwen-Darsteller auf der Musical-Bühne. Und warum der Löwenzahn der "Boschhammer der Wiese" ist, das erfahren wir auch noch.



Gesprächspartner der Sendung sind der Paläontologe und Löwenexperte Mathias Wirkner der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt, der Kunsthistoriker und Heraldiker Rolf Sutter und Jerry Marwig, vom Musical "Der König der Löwen".



Redaktion: Monika Kursawe

Musikredaktion: Almut Ochsmann