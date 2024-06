Weltmeister der Kicker-Kunst: Fritz Genkingers Fußball-Bilder

Seine Bilder begeistern nicht nur zur EM! Fritz Genkinger glaubte nicht, dass jemand so viele Bilder zum Thema Fußball gemalt habe wie er, sagte der Künstler 1974 im Interview mit dem damaligen Süddeutschen Rundfunk. Die Sammlung des Fritz Genkinger Kunsthauses in Marbach umfasst heute 1.500 Werke – sehr viele drehen sich um den Fußball.

Der Maler und Grafiker Fritz Genkinger wurde 1934 in Tübingen geboren. Er starb 2017 in Münsingen (Landkreis Reutlingen). Pressestelle Freundkreis Fritz Genkinger

Turnen, Leichtathletik und Fußball

Fritz Genkinger wurde 1934 in Tübingen geboren und wuchs in Nürtingen auf. Erst arbeitete er als Werkzeugmacher, bevor er 1957 ein Malereistudium an der Staatlichen Akademie der bildenden Künste in Karlsruhe begann. Dort war er Schüler von HAP Grieshaber.

Nach dem Studium begann Genkinger, sich mit sportlichen Motiven zu beschäftigen. Da er selbst turnte, zeigen einige seiner Arbeiten Turner. Bei einer Ausstellungseröffnung 1969 im Württembergischen Kunstverein, die ihm erste Aufmerksamkeit brachte, turnten sogar Athleten im Ausstellungsraum.

Die Fußball-Bildwelten des Fritz Genkinger

Plakate für den VfB Stuttgart und Briefmarken für die Olympischen Spiele

Zu Genkingers wichtigsten Arbeiten zählen heute allerdings seine Fußballbilder. Das Bundespresseamt beauftragte Genkinger mit drei Plakaten für die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren 1974 in Deutschland. Außerdem schuf er zwölf Serigrafien (Siebdrucke) für den VfB Stuttgart.

Auch Briefmarkenmotive zum Thema Sport wurden bei ihm in Auftrag gegeben: für die Olympischen Winterspiele 1976 in Innsbruck und die Fußball-Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien.

Fritz Genkinger war interessiert an den Reaktionen der Spieler auf seine Arbeiten. Die sei wohl oft eher „zwiespältig“ ausgefallen. Nicht zuletzt auch von Franz Beckenbauer sei das bekannt gewesen, sagte Fritz Genkinger. Pressestelle Freundeskreis Fritz Genkinger e.V.

Museum: Fritz Genkinger Kunsthaus zeigt Sammlung

Als freischaffender Maler lebte Fritz Genkinger zunächst in Karlsruhe, dann in Stuttgart und später in Rielinghausen bei Marbach am Neckar. Dort befindet sich heute auch das Fritz Genkinger Kunsthaus. 2017 starb Genkinger als etablierter Künstler im Alter von 83 Jahren.