Filme wie „Und dennoch leben sie“, „Ein besonderer Tag“ oder „Gestern, heute, morgen“ machten sie nicht nur zum internationalen Weltstar und zur Oscarpreisträgerin, sondern auch zu einer zeitlosen Diva. Sophia Loren wird in diesem Jahr 90 Jahre alt, ein Leben voller Glanz und Glamour, aber auch mit Schatten.

Sophia Loren ist am 20. September 1934 in Rom geboren. Auf dem Bild feierte sie ihren 25. Geburststag. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Farabola/Leemage | ©Farabola/Leemage

Der Anruf von Cary Grant

Es ist fast Morgengrauen. Sie hatte die ganze Nacht gewartet, im Morgenmantel saß sie neben dem Telefon und wartete ab. Es ist fast sechs Uhr morgens, immer noch kein Anruf. Das war es: Sophia Loren hat den Oscar nicht gewonnen.

Zeit, ins Bett zu gehen. Doch dann: Das Telefon klingelt, Cary Grant ist am Apparat: „You won!“

Erster Oscar an eine nicht-amerikanische Schauspielerin

Eine ikonische Szene aus „Und dennoch leben sie“ von 1961. Für ihre Darstellung erhielt Sophia Loren 1962 einen Oscar als Beste Hauptdarstellerin. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / | -

1962 gewinnt Sophia Loren für ihre Interpretation der Mutter Cesira in Vittorio De Sicas „Und dennoch leben sie“ den Oscar als Beste Hauptdarstellerin. Sie war die erste nicht-amerikanische Darstellerin, die je nominiert wurde.

Sie fliegt nicht nach Los Angeles, sondern wartet zuhause. Viele Jahre später erzählt sie in einem Interview im italienischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen RAI: „Ich hatte Angst, in Ohnmacht zu fallen", sagte sie, „wenn das hätte passieren sollen, wollte ich zu Hause sein."

Sophia Loren 1999 Interview

Das Kino: Der große Traum ihrer Mutter

Sofia Scicolone, so der bürgerliche Name von Sophia Loren, ändert ihren Namen, um internationaler zu klingen. Sie wächst mit ihrer Mutter Romilda und ihrer Schwester Maria in Pozzuoli, südlich von Neapel, in armen Verhältnissen auf.

Ihr Vater wollte Romilda nie heiraten, und als außereheliches Kind litt Loren in der konservativen Gesellschaft jener Zeit sehr unter diesem Stigma.

In Filmen mitzuwirken war der große Traum ihrer Mutter, die Sophia Loren schon sehr jung fördert, um einen Weg aus der Armut für die drei Frauen zu schaffen. Sehr früh sorgt Sophia Loren deshalb für ihre Familie. Bereits als Teenager arbeitet sie als Fotomodell, spielt in Fotoromanzen und ist Komparsin in einigen Filmen.

Schauspielen mit Temperament

Durch ihr Aussehen und die Intensität ihres Blickes fällt sie 1951 dem Filmproduzenten Carlo Ponti auf, der ihr zum Durchbruch verhilft. Ihr Schauspieltalent ist offensichtlich: Mit großer Intensität und Natürlichkeit kann sie mühelos zwischen dramatischen und leichteren Tönen wechseln.

Das Gesicht der „Commedia all’italiana“

Die Nachkriegszeit war eine sehr glückliche Phase für das italienische Kino, das sich mit dem Genre des Neorealismus auch auf internationaler Ebene durchsetzte. Ab Mitte der 50er-Jahre nahm das Genre der „Commedia all’italiana“ die Oberhand: Ernste und teilweise dramatische Themen wurden mit humoristischem Unterton behandelt.

Sophia Loren und Marcello Mastroianni waren auf der Leinwand immer wieder ein Paar. Im echten Leben waren sie gute Freunde. Sie spielten in zahlreichen Filmen zusammen und waren die Gesichter des Genres „Commedia all’italiana“. Hier in einer Szene aus „Gestern, heute, morgen“. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Everett Collection | Courtesy Everett Collection

In dieser Zeit arbeitet Sophia Loren mit namhaften Regisseuren der italienischen Kinoszene wie Dino Risi, Federico Fellini und Ettore Scola und spielte in vielen Filmen von Vittorio De Sica.

Die internationale Karriere

Sophia Loren lernt schnell Englisch, um sich eine internationale Karriere zu sichern. In „Stolz und Leidenschaft“ von Stanley Kramer spielt sie 1957 die Hauptrolle an der Seite von Cary Grant und Frank Sinatra. Sie arbeitet unter anderem mit Sidney Lumet und Charlie Chaplin in „Die Gräfin von Hongkong“, wo sie neben Marlon Brando auf der Leinwand zu sehen ist.

Oscar für ihr Lebenswerk

Sophia Loren's Honorary Award: 63rd Oscars (1991)

Es ist 1991: Sophia Loren fliegt nach Los Angeles, um erneut einen Oscar zu erhalten – dieses Mal für ihr Lebenswerk. In ihrer Dankesrede widmet sie die Ehrung ihren Kindern und ihrem Ehemann, dem Filmproduzenten Carlo Ponti, der, wie sie sagt, eine entscheidende Rolle in ihrer Karriere gespielt habe.

Eine illegale Beziehung

Als sie sich kennenlernen, ist Sophia Loren erst 16 Jahre alt – und er 38. Ihre Beziehung sorgt für einige juristische Probleme, da Ponti bereits verheiratet ist und Kinder hat. In Italien gibt es zu der Zeit noch keine Scheidung.

Ponti fliegt nach Mexiko, wo er sich scheiden lässt und Sophia Loren bei einer Trauung per Stellvertreter heiratet. Ein paar Jahre später kehrt er nach Italien zurück, wo ihm Bigamie vorgeworfen wird. Das Paar bestreitet daraufhin die Gültigkeit der mexikanischen Trauung.

Sophia Loren war von 1966 bis zu seinem Tod 2007 mit dem Filmproduzenten Carlo Ponti verheiratet. IMAGO IMAGO / Pond5 Images

Dank der Hilfe von Georges Pompidou, dem damaligen Staatspräsidenten, erhalten beide die französische Staatsangehörigkeit, und Ponti kann sich schließlich von seiner früheren Ehefrau scheiden lassen. 1966 heiraten die beiden dann offiziell.

Mit Mussolinis Familie verwandt

Sophia Loren ist die Tante der Enkelin des Diktators Benito Mussolini: Alessandra Mussolini ist im Fernsehen und in der Politik tätig. Bis Juli 2024 war sie Mitglied des Europäischen Parlament, sie gehörte der Fraktion der Europäischen Volkspartei. Als sie jünger war, spielte sie in einigen Filme mit ihrer Tante, die ihr verhalf, auch auf dem Cover von „Playboy“ 1983 zu erscheinen. picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / dpa | epa ansa

Sophia Loren ist über ihre Schwester mit der Familie des faschistischen Diktators Benito Mussolini verwandt: Maria Scicolone war von 1962 bis 1976 mit dem Sohn des Diktators, Romano Mussolini, verheiratet. Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor, eine davon, Alessandra, versuchte mit der Hilfe von Sophia Loren ebenfalls in die Filmbranche einzusteigen.

Sophia Loren hat zwei Kinder mit Carlo Ponti: Carlo Jr., einen Orchesterdirigenten, und Edoardo, der Regisseur ist. Loren stand öfter für ihren Sohn vor der Kamera, zuletzt 2020 als Protagonistin im Film „Du hast das Leben vor dir“, der von Netflix veröffentlicht wurde.

Du hast das Leben vor dir Trailer Deutsch German (2020)

Für diese Darstellung erhielt Loren 2021 den italienischen Filmpreis „David di Donatello“. Im Alter von 86 Jahren ist sie zu diesem Zeitpunkt die älteste Schauspielerin, die diese Ehrung je bekommen hat.

In über 100 Filmen mitgespielt

Sophia Loren hat in über 100 Filmen mitgespielt und gilt als Ikone der internationalen Filmgeschichte des letzten Jahrhunderts.

Die zahlreichen Ehrungen wie Oscars, Golden Globes, ein Goldener Löwe und ein Goldener Bär für ihr Lebenswerk sowie ein Stern auf dem Hollywood Walk of Fame betonen nur, was all ihre Filme bezeugen: Sie ist eine Filmlegende.