„Hallo Spencer – Der Film“ von Jan Böhmermann: Eine Verbeugung vor dem Puppenspiel

Der Late-Night-Moderator will die Serie seiner Kindheit ehren. Sein Film über die Kultsendung schwelgt in Nostalgie – und ist gleichzeitig eine ironische Kritik am Medienwandel.

Für unzählige Kinder war die Fernsehserie „Hallo Spencer“ zwischen 1979 und 2001 eine unterhaltsame Form von Bildungsfernsehen. Eines davon war ZDF-Moderator Jan Böhmermann, Jahrgang 1981. Spencer, eine gelbe Puppe mit Schiebermütze, moderierte eine Fernsehsendung und war gleichzeitig der Mittelpunkt einer ganzen Dorfgesellschaft, von dem Jungdrachen Poldi bis zu den Zwillingen Mona und Lisa. Denkmal für Kultsendung Jetzt hat Böhmermann einen „Hallo Spencer“-Film gedreht und damit der Serie und ihrem Erfinder Winfried Debertin ein Denkmal gesetzt. Der Vorspann der Kindersendung „Hallo Spencer“ mit zwei Knetgummimännchen signalisierte in den 80er- und 90er-Jahren für viele: Gleich kommt das wöchentliche Fernseh-Highlight. Die Stars: Klappmaulpuppen wie der Baumhausbewohner Kasimir, der Jungdrache Poldi oder eben Fernsehmoderator Spencer. Sie ließen einen Teil ihrer anarchisch-neugierigen „Runddorfgemeinschaft“ werden. Jakob Sesam (Rainer Bock), einstmals erfolgreicher Erfinder und das Mastermind hinter den Geschichten der Puppenserie „Hallo Spencer", lebt seit zwanzig Jahre mit seinen Puppen in einer alten Disco. Jetzt droht ihnen der Rausschmiss aus ihrem Zuhause. Es sei denn, sie treiben zehn Millionen Euro auf. Gemeinsam mit seiner langjährigen Freundin Luise (Margarita Broich) schmiedet Jakob einen Plan. Um die zehn Millionen aufzutreiben, machen sie einen Film! An ihrer Seite: Der Drache Poldi. Jakob (Rainer Bock, r.) holt sich Rat bei seinem alten Freund Wolf Bosch (Achim Hall, l.). Spencer schwelgt noch in Erinnerungen an bessere Zeiten. Die Puppen von „Hallo Spencer" werden bereits von ihren neuen Besitzern Jette Wilde (Marina Galic, l.) und Magnus Wilde (Jens Harzer, r.) auf Vermarktbarkeit getestet. Ilknur (Aybi Era, 2.v.l.) und Friederich (Hendrik v. Bültzingslöwen, 2.v.r.) assistieren ihnen dabei. Das Unmögliche scheint wahr zu werden: Jakob Sesam (Rainer Bock) und Nepomuk bekommen einen Scheck über zehn Millionen für ihren Film. Spencer und Jakob Sesam (Rainer Bock) machen sich ans Werk. Ein Lieferant (Jan Böhmermann) übergibt ihnen die alten „Hallo Spencer"-Sendebänder. Nostalgie-WG soll Investoren zum Opfer fallen „Hallo Spencer – Der Film" ist dabei keine direkte Fortsetzung. 2001 lief die letzte Folge der Kinderserie. Zu Beginn des Films ist die einst geliebte Puppengemeinde längst ausrangiert worden. In einer ehemaligen Disko führt sie ein tristes Eigenleben, noch notdürftig gehegt von ihrem Erfinder Jakob Sesam. Allerdings droht dieser Nostalgie-Lebensgemeinschaft das endgültige Aus – denn die Disko soll zu einem Seniorenwohnheim umgebaut werden. Spencer schwelgt noch in Erinnerungen an bessere Zeiten. ZDF Nostalgie wird zur Mediensatire Um Geld zu sammeln und die Puppen zu retten entsteht die Idee, einen „Hallo Spencer“-Film zu drehen. Und wie das in modernen Märchen so ist, spricht alles dafür, dass das auch funktioniert. Aber er braucht noch einen Sender oder Streamingdienst, um das Vorhaben zu finanzieren. Und da wird der Film von einer etwas melancholischen Reminiszenz für alte Fans zu einer skurrilen Mediensatire. Streamingdienst und Fernsehsender bekommen ihr Fett weg Die Streaming-Sender heißen „Flixbuster“ oder „Agony+“ und egal, wo Jakob und Spencer vorsprechen, sie treffen auf die gleichen gelangweilten Köpfe. Natürlich bekommen auch die Öffentlich-Rechtlichen ihr Fett weg. Fast fallen die Puppen einem sinistren Medienunternehmer in die Hände, der die alten Lizenzrechte an „Hallo Spencer“ besitzt. Er will mit den Kult-Puppen modernen „Content“ kreieren. Jan Böhmermann als menschliches Knetgummimännchen Böhmermann wurde von „Hallo Spencer“ geprägt, sagt er. Dass er selbst einen Kurzauftritt als menschgewordenes Knetgummimännchen hat, zeugt von seinem Respekt für die Sendung. Vielleicht ist Spencer als gewitzter Late-Night-Moderator für ihn sogar eine Art Vorbild. Vor allem hat ihn aber die wahre Geschichte des Erfinders, Winfried Debertin heißt, umgetrieben. Der Film soll dessen künstlerisches Erbe vor dem sicheren Puppentod bewahren. Gemeinsam mit seiner langjährigen Freundin Luise (Margarita Broich) schmiedet Jakob einen Plan. Um die zehn Millionen aufzutreiben, machen sie einen Film! An ihrer Seite: Der Drache Poldi. ZDF Großartiges Ensemble verbeugt sich vor der Kunst des Puppenspiels Der Film bringt dabei ein großartiges Ensemble zusammen, unter anderem Rainer Bock als Jakob Sesam, Jens Harzer als Magnus Wilde und Margarita Broich als Luise. Er ist eine Verbeugung vor der Kunst des Puppenspiels und gleichzeitig eine ironisch-kritische Geschichte über den Medienwandel. Die Mischung aus rührend und bissig gelingt zwar nicht an jeder Stelle. Aber wenn plötzlich eine gute Fee in Form von Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow auftaucht, der mit den Puppen der „Quietschbeus“ eine Hymne auf die Kunst singt, dann kann eigentlich nicht viel schiefgehen. Trailer „Hallo Spencer-Der Film“, ab 13.12. in der ZDF Mediathek Hallo Spencer — Der Film // Trailer German Deutsch HD