ARD-Serie „A Better Place“ über eine Welt ohne Gefängnisse

Wie würde ein Deutschland aussehen, in dem nach Verbrechen nicht Bestrafung, sondern Einsicht und Resozialisierung der Täter im Mittelpunkt stehen? Mit dieser Frage setzt sich die neue ARD-Serie „A better place“ auseinander.

Regisseurin Anne Zohra Berrached hat dazu selbst ausgiebige Recherchen betrieben und dabei unter anderem festgestellt: Dass ehemalige Häftlinge nicht rückfällig werden, liegt nicht an der abschreckenden Wirkung von Gefängnissen, sondern viel mehr an Beziehungen in der Draußenwelt.

Serie „A Better Place“ in der ARD Mediathek