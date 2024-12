Wegschließen, Wegsehen, Weghören – Doku über Rassismus im deutschen Justizvollzug

In den vergangenen Jahren wurde in Deutschland intensiv über strukturellen Rassismus diskutiert, doch wie ergeht es Betroffenen in Gefängnissen? Das Feature sucht Antworten in einer Analyse des Justizvollzugssystems. Schnell wird klar, dass es schwierig ist, hinter die Gefängnismauern zu blicken. Die einjährige Recherche nähert sich dem Thema deshalb über Insassen, Verantwortliche und Expert:innen. Mehrere Fälle zeigen schockierende Verhältnisse beispielsweise für People of Color (PoC) oder Muslime. Sie berichten von Gewalt, Demütigungen und ungleichen Chancen bei der Resozialisierung.