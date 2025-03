Toreras – Auf Augenhöhe mit dem Kampfstier

Vor ziemlich genau zwei Jahren sind blutige Stierkämpfe auf Mallorca de facto verboten worden. Aber: das spanische Verfassungsgericht hat die entsprechenden Regelungen gekippt. Am Freitagabend werden nun in Palma erstmals wieder Stierkämpfe stattfinden. Die Mehrheit der Spanier findet inzwischen zwar, Stierkämpfe seien Tierquälerei und Aktivisten wollen auch gegen die Corrida demonstrieren – aber die Karten in Palma gingen trotzdem weg, wie warme Semmeln.