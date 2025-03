Die Angst vorm Blackscreen – Doku über das Geschäft mit unseren Smartphone-Daten

Die Autor*innen wie auch die produzierende LRA werden aktuell noch nicht genannt, um die Recherchen nicht zu gefährden

Kontostand, Liebschaften, Aufenthaltsort: Niemand weiß mehr über uns als unser Smartphone. Doch was, wenn all die Daten plötzlich weg sind? Was sind wir bereit, für unser zweites Ich zu geben? Und wer ist bei diesem "Geschäft" unser Gegenüber? Wer all die Daten hat, die sich über ein Smartphone abrufen lassen, könnte ein Porträt von dessen Besitzer schreiben. Auch in Ermittlungsverfahren spielen Smartphones häufig eine entscheidende Rolle. Eine Auswertung entsprechender Daten gehört in vielen Deliktbereichen zum Standard. Die Doku erklärt, was passieren kann, wenn Betroffene an die Falschen geraten.

(SR 2025)