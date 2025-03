Wo bist Du? Verschollen auf der Flucht (1/2)

Auf den Fluchtrouten nach Europa sind Tausende Menschen spurlos verschwunden. Sie alle haben Familie. Sind Söhne, Töchter, Mütter, Väter, Brüder oder Schwestern. Was ist mit ihnen geschehen?

Flucht über das Mittelmeer

Sara stammt aus dem Iran, heute lebt sie in Schweden und arbeitet als Unternehmensberaterin. Auch ihre Geschwister Soma und Puria sehen für sich keine Zukunft im Iran und wollen das Land verlassen. Weil sie kein Visum erhalten, versuchen sie, auf dem Seeweg von der Türkei aus Europa zu erreichen. Doch dann bricht der Kontakt zu ihnen ab, das Schiff kommt nie an. Sara will herausfinden, was passiert ist.

