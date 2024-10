Die Rückkehr von Joker in Todd Philipps „Folie à Deux“: (Innen-)Ansichten eines Clowns

Mit „Joker 2: Folie à Deux“ kehrt Regisseur Todd Phillips zur einer der schillernsten Figuren des Batman-Universums und einem der kontroversesten Film-Charaktere der letzten Jahre zurück. Ist das Publikum bereit für eine weitere Reise in die Abgründe der menschlichen Psyche?

Joker als Held eines ernstgemeinten Sozialdramas

Zu Beginn vor der eigentlichen Handlung gibt es eine lange Animationssequenz - ein guter Einstieg: Joker tanzt dort mit sich selbst. Das ist lustig und überraschend, endet aber mit einer blutigroten Leinwand. Joker ist hier als Opfer gezeichnet, ein Opfer seiner Familie, der Umstände, der Gesellschaft. Ein trauriger Clown ...

Genauso hatte es Regisseur Todd Philipps in seinem ersten Teil unternommen. Er verwandelte die Comic-Figur, ein Inbegriff an anarchistisch-destruktiver Lust an Chaos und Zerstörung, falscher Gewissheiten und übertriebener Reichtümer, in den Helden eines ernstgemeinten Sozialdramas in der Tradition von Martin Scorseses „Taxi Driver“.

Joker (Joaquin Phoenix) wartet auf seinen Prozess, während er mit seiner Persönlichkeitsspaltung zu kämpfen hat. © 2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

„Joker 2“ funktioniert zunächst als Gefängnisfilm und Musical

Die Fortsetzung beginnt in der Irrenanstalt „Arkham Asylum“, wo Arthur Fleck alias Joker, gespielt von Joaquim Phoenix, mit extrem magerer, verunstaltender Körpermaske, inhaftiert ist, und, drangsaliert von den brutalen Wachen, auf seinen Prozess wartet, während er mit seiner Persönlichkeitsspaltung zu kämpfen hat.

Diese erste Dreiviertelstunde des Films ist ganz gut. Auch als Gefängnisfilm funktioniert er. Und die Idee, ein Musical daraus zu machen, ohne zu dick aufzutragen, ist sogar hervorragend.

Wahnsinn zu zweit – mit Lee, gespielt von Lady Gaga

Doch dann gerät alles in diesem Film aus den Fugen: Joker meldet sich zur Gesangsgruppe im Knast. Dort trifft er ein Mädchen: Lee. Dies ist, so scheint es, zunächst die alte Geschichte von einem bestimmten Typ von Frauen, die sich in einen Massenmörder verlieben und ihn retten wollen. Oder, wie in diesem Fall, befreien.

Lee Quinzel (Lady Gaga) - bald erweist sie sich als noch viel durchgeknallter als Joker (Joaquin Phoenix) © 2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

Lee, gespielt von Lady Gaga, heizt den Joker in diesem schizophrenen Irren an. Bald ist uns Zuschauern klar: Diese Lee ist noch viel viel durchgeknallter, als der Joker.

Beide sehen im Knast einen alten Film: Das Musical „The Band Wagon“ von 1953 mit Fred Astaire. Durch den Song „That's Entertainment“, eines der programmatischsten Lieder Hollywoods, wird das Ganze natürlich auch ein abgründiger Kommentar zur Entertainment-Industrie – zumindest ist der so gemeint.

Wahnsinn zu zweit

Der Titel „Folie a deux“, der aus der Psychopathologie des 19. Jahrhunderts stammt, passt hier haargenau, denn er hat einen Doppelsinn: Dieser liegt darin, dass er einerseits Wahnsinn zu zweit bedeutet, von Lee und Joker nämlich, also auf zwei Wahnsinnige verweist. Zum anderen verweist er aber auch auf eine gespaltene Persönlichkeit.

Wahnsinn zu zweit : Joker (Joaquin Phoenix) und Lee (Lady Gaga) © 2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

Joker ist ein Held für alle Wutbürger und destruktiven Charaktere

Joker schwingt sich diesmal aber nicht dazu auf, das Volk aufzuwiegeln und die Macht zu erobern. Im Gegenteil scheint es der Regisseur absichtlich darauf anzulegen, das Publikum zu enttäuschen, indem er dessen Erwartungen durchkreuzt. Die Hauptfigur behauptet am Ende: „Joker gibt es nicht“.

Die Geschichte ist seicht, die Gedanken unzusammenhängend, die Haltung so reaktionär wie die Hauptfigur. Er ist ein Held für alle Wutbürger und destruktiven Charaktere.

Joker: Folie à Deux | That's Life

Herausgekommen ist das Klischee eines Problemfilms

Der Musikeinsatz und der ganze Film sind ein einziger riesiger Zynismus: „That's life“ wird gesungen, und dazu laufen Bilder von Terror, von Gewalt, von Toten.

Dies ist der Versuch, Superheldenkino mit einem intellektuellen Film zu verbinden. Herausgekommen ist das Klischee eines Problemfilms. Das ist nicht witzig und es ist nicht klug.

Das Schlimmste was ein Clown tun kann, ist aber zu langweilen.

Trailer „Joker 2: Folie à Deux“, seit 3.10.2024 im Kino