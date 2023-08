Meinung: Corona - da war doch was?

per Mail teilen

In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz steigt die Zahl der Corona-Fälle. Dabei haben wir doch gerade erst unser altes, unbeschwertes Leben zurück, meint Martin Rupps.

Das Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart meldet eine steigende Zahl von Corona-Fällen. Auch Klinik-Beschäftigte infizieren sich wieder häufiger mit dem Virus, so der Medizinische Geschäftsführer Marc Dominik Alscher. In Rheinland-Pfalz beobachtet Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) eine Ausbreitung der neuen Corona-Variante EG 5. Ein Virologe hat im SWR-Gespräch über 60-Jährigen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem eine Nachimpfung empfohlen.

Die Meinung von Martin Rupps SWR SWR/Kristina Schäfer

Sogenannte Zukunftsforscher lagen daneben

Das Virus erlebt ein Sommer-Hoch. Die Leute fangen es sich im Urlaub ein. Und zuhause im Kino oder Straßencafé. Für mich zeigt das Zweierlei: Die Menschen genießen wieder das unbeschwerte Bad in der Menge. Das mag ich ihnen nicht verdenken. Gleichzeitig stellen sich Prognosen aus der Pandemie-Zeit, dass wir hinterher achtsamer und bewusster leben würden, als falsch heraus. Die sogenannten Zukunftsforscherinnen und -forscher, in der Pandemie viel befragt, guckten in eine Glaskugel und sahen - nichts.

Ich bemerkte an mir selbst, wie schnell frühere Gewohnheiten zurückkehrten. Ich trug länger eine Maske im Supermarkt oder im Bus, als es verordnet war. Irgendwann fand ich das Ding nur noch lästig. Auch das Geglotze anderer Leute, als sei ich ein Alien, der Urlaub auf der Erde macht. Nein, ich lebe nicht anders als vorher, mit einer Ausnahme: Ich genieße die Bequemlichkeiten, die Corona über uns brachte, etwa das Homeoffice.

Es ist aber nicht nur Bequemlichkeit, mutmaße ich zur eigenen Verteidigung. Die Seele verdrängt, was ihr geschadet hat.