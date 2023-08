Seit rund drei Wochen nehmen im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart wieder die Corona-Fälle zu. Der Medizinische Geschäftsleiter sieht zwei Ursachen dafür.

Trotz der niedrigen Inzidenzzahlen in der Region steigt die Zahl der Corona-infizierten Personen am Robert-Bosch-Krankenhaus (RBK) in Stuttgart im Hochsommer wieder an. Aktuell seien 38 Betten mit Covid-Patientinnen und Patienten belegt, gibt der Medizinische Geschäftsführer des RBK Marc Dominik Alscher bekannt. Zum Vergleich: In der ersten Corona-Welle seien es am RBK noch 30 und in der Hochzeit der Pandemie 100 gewesen. Auch in Heilbronn werden derzeit wieder mehr Patienten mit einer Corona-Infektion behandelt.

Mehr Patienten und Personal mit Covid infiziert

Aber nicht nur unter Patientinnen und Patienten verbreite sich das Virus. Auch das Krankenhauspersonal falle wieder häufiger wegen Corona aus, so Alscher. "Und wenn wir gestiegene Krankheitszahlen unter den Mitarbeitenden sowie höhere Krankenzahlen auf der Station haben, kann man sich nicht immer ausreichend um die Patientinnen und Patienten kümmern."

Auch Anstieg in SLK-Kliniken in Heilbronn

Ähnlich sieht es in den SLK-Kliniken Heilbronn aus, auch hier verzeichne man einen Anstieg der Covid-Infektionen, berichtet Klinikdirektor Wolfgang Linhart. Dort seien aktuell 13 Patientinnen und Patienten infiziert.

Experte: "Barbenheimer"-Phänomen sorgt für Anstieg

Für den aktuellen Anstieg sieht der Medizinische Geschäftsleiter des RBK vor allem zwei Faktoren. Zum einen würden die Menschen das Virus aus dem Urlaub mitbringen, so Alscher. Zum anderen lockten aber auch die neuen Kassenschlager "Barbie" und "Oppenheimer" große Menschengruppen ins Kino. Die vielen gesellschaftlichen Freizeitmöglichkeiten begünstigten die schnelle Verbreitung von Corona.

"Barbenheimer"-Phänomen Die beiden US-amerikanischen Filme "Barbie" von Greta Gerwig über die Plastikpuppe Barbie und "Oppenheimer" von Christopher Nolan über Robert Oppenheimer, den Vater der Atombombe, kamen am selben Tag in die Kinos: in Deutschland am 20. Juli und in Nordamerika am 21. Juli 2023. Beide Filme finden sehr viel Publikum und noch mehr Reaktionen im Internet, sodass der Begriff "Barbenheimer" als Kofferwort für beide Filme geschaffen wurde.

Infektionsgeschehen im Abwasser sichtbar

Alscher vermutet auch eine höhere Dunkelziffer an Infizierten in der Region, die nicht erfasst wird, weil sich viele nicht mehr testen lassen. "Wir haben nicht mehr diese öffentliche Aufmerksamkeit zum Thema Corona." Ein verlässlicheres Abbild des Infektionsgeschehens lieferten laut RBK die Abwasserproben aus den Kläranlagen. Die gemessene Virenlast im Abwasser diene dem Krankenhaus als bessere Datengrundlage.

"Die Menge der Fälle werden wir als Belastung zu spüren bekommen."

Höhere Infektionszahlen im Herbst zu erwarten

Insgesamt erwarte man im RBK im Herbst zwar mehr Covid-Fälle, der RBK-Geschäftsführer vergleicht die Lage aber mit der typischen Influenza-Welle, an die sich das Gesundheitssystem anpassen werde. Angesichts der neuen Covid-Varianten empfiehlt Alscher, das Thema Corona nicht aus den Augen zu verlieren und rät Menschen über 60 Jahren ab September zu einer neuen Schutzimpfung.

Er glaubt, dass das Krankenhaus mit der Schwere der Erkrankungen gut zurechtkommen werde, aber die Menge der Fälle als Belastung zu spüren bekomme, sagt Alscher.

Finanzieller Zuschuss für Kliniken im Land

Insgesamt haben Corona, Inflation und der russische Krieg in der Ukraine den Krankenhäusern massiv zugesetzt. Die Landesregierung will die Kliniken im Land deshalb mit einem Hilfspaket von 126 Millionen Euro unterstützen, wie am Freitag bekannt wurde.

Die Summe wird anteilig auf die Kliniken je nach Anzahl der Planbetten verteilt. RBK-Leiter Alscher begrüßt diese Finanzspritze sehr, sagt aber auch: "Bei der aktuellen Inflation wird das Geld leider nicht ausreichen, um das aktuelle Defizit im Millionenbereich auszugleichen."