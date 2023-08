SLK-Kliniken in Heilbronn verzeichnen wieder mehr Corona-Fälle

Seit einem Monat nehmen die SLK-Kliniken in Heilbronn eine steigende Tendenz der Covid-Fälle wahr. Grund dafür sollen die Urlaubszeit und der Andrang auf die Kinos sein.

Die Corona-Fallzahlen steigen in Deutschland wieder an, bleiben dennoch auf einem niedrigen Niveau. In der Region Heilbronn-Franken ist die neue Covid-Variante "Eris" laut SLK-Klinikdirektor Wolfgang Linhart noch kaum zu bemerken. Dennoch steigen auch in den SLK-Klininken in Heilbronn die Corona-Fälle langsam an. Aktuell seien stationär dreizehn Betten mit Covid-Patientinnen und Patienten belegt. Für den Klinikdirektor sei dies allerdings noch nicht besorgniserregend.

Urlaubszeit und Kinotrend könnten die Ursache sein

"Die Sorge vor Ansteckung ist bei vielen nicht mehr präsent."

Laut Klinikdirektor sei Corona bei vielen nicht mehr im Kopf und die Sorge vor einer Ansteckung nicht mehr präsent. Aus diesem Grund seien die Menschen nicht mehr so vorsichtig und bringen das Virus zur aktuellen Urlaubszeit aus dem Urlaub mit nach Hause. Auch der Kinoansturm auf die beliebten Filme "Barbie" und "Oppenheimer" könnte ein möglicher Grund für die steigenden Zahlen sein.

Höhere Infektionszahlen vermeiden

Damit die Fallzahlen bedenkenlos bleiben, empfiehlt Wolfang Linhart angesichts der neuen Covid-Variante, das Infektionsschutzgesetz wieder in die Köpfe zu rufen. Bei Erkältungssymptomen sollte ein Test durchgeführt und bei positivem Ergebnis das Tragen einer FFP2-Maske und ein Sicherheitsabstand zu Mitmenschen eingehalten werden. Für Menschen über 60 Jahren und Long COVID-Patientinnen und Patienten rät der Klinikdirektor ab dem Herbst zu einer weiteren Schutzimpfung.