Meinung: Auto, Heizung - die Qual der Wahl

Mit der Qual der Wahl beim Auto- oder Heizungskauf werden wir noch eine ganze Weile leben müssen, meint Martin Rupps.

Wann sich der Umstieg auf ein E-Auto lohnt, wollte SWR1-Moderatorin Steffi Stronczyk von Sascha Coccorullo, beim ADAC für Strategie und Innovation zuständig, wissen. Es komme auf die Fahrzeugklasse an und die zu fahrenden Kilometer, so Coccorullo sinngemäß. Das Netz an E-Ladestellen in Rheinland-Pfalz hält er für besser als in vielen anderen Teilen der Welt.

Die Meinung von Martin Rupps SWR SWR/Kristina Schäfer

Faktoren Fahrzeuggröße und Kilometerleistung

Anlässlich des Themas trugen wir in der Redaktionskonferenz einen heftigen Zoff aus. Ein Kollege im Team erwartet, dass der Absatz-Boom bei E-Autos in drei Jahren auch Deutschland erreicht. Wegen des Angebots und psychologischer Gründe: Dann stehen wohl kleine, billige E-Autos aus China zur Verfügung. Und Autokäufer kriegen immer häufiger die Muffe, dass ihr Neu-Benziner über Nacht nichts mehr wert ist.

Ich wandte ein, schon aus Bequemlichkeit würden die Menschen in Deutschland den Umstieg so lange wie möglich hinausschieben. Das Tankstellen-Netz bleibe dem E-Lade-Netz noch auf Jahre überlegen. Klar, Politik und Konzerne machen Benzin immer teurer. Aber der steigende Preis hat bisher nur vergleichsweise wenige Autofahrer umstimmen können.

Die Unsicherheit, ob und wann mein nächstes Auto elektrisch fahren soll, erinnerte uns an die Unsicherheit beim Heizungsthema. Auch hier steckt Deutschland in einer technischen Übergangszeit, die bei vielen Menschen Ängste weckt. Ich selbst halte Ungewissheiten auch schwer aus, aber fürchte, ich muss mich noch mehr als bisher mit ihr anfreunden.