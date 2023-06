SWR1 Interview mit Sascha Coccorullo vom ADAC

Sie brauchen ein neues Auto? Dann stellt sich die Frage: Fährt man finanziell besser mit einem neuen E-Auto oder noch mit einem Verbrenner? Die Antwort darauf haben wir von Sascha Coccorullo vom ADAC bekommen.

Sascha Coccorullo: Man kann es nicht komplett pauschalieren. Es hängt immer ein bisschen davon ab, über welche Fahrzeugkategorie wir reden. Bei den größeren und teureren Fahrzeugen rechnet es sich schneller – noch. Das wird sich aber zukünftig auch bei den kleineren Fahrzeugen ändern. Natürlich ist es die Frage, welche Fahrleistung ich im Jahr habe. Dazu eine einfache Beispielrechnung: Wenn ich für hundert Kilometer ungefähr 15 Kilowattstunden brauche und die an einer normalen Ladesäule für 40 Cent/ KwH kriege, fahre ich 100 Kilometer für sechs Euro. Wenn ich dafür acht Liter tanken muss zum Preis von 1,70 Euro, dann liege ich bei zehn bis zwölf Euro. Das heißt, je mehr ich fahre, desto schneller rechnet es sich.

SWR1: Kleinwagen Mittelklasse, obere Mittelklasse. Was lohnt sich im Moment am ehesten als E-Auto?

Sascha Coccorullo: Auch das kann man nicht ganz so pauschal sagen. Aber ab der Mittelklasse merkt man relativ schnell, dass im Schnitt bei 50 bis 60.000 Kilometern eine Kostenersparnis beim E-Auto da ist. Es ist aber schon noch die Frage, wie lade ich das E-Auto? Die Betriebskosten sind zum einen staatlich gefördert. Das heißt, ich spare die Steuer und kann über die THG-Quote einen Großteil der Versicherungskosten tragen. Für das E-Auto kriege ich auch noch eine Bafa-Förderung – zwar ist die nicht mehr ganz so hoch wie im letzten Jahr, aber es gibt sie noch.

Aber der Strom muss bezahlt werden. Und da ist die Frage, kann ich zuhause mit einer Photovoltaikanlage günstig laden oder muss sich sehr häufig an teuren Schnellladern laden? Da habe ich Preisspannen zwischen acht bis neun Cent bei der Photovoltaikanlage und bis zu 50 bis 70 Cent beim Schnelllader. Deswegen ist es auch immer die Frage, wie viel fahre ich, welche Flexibilität habe ich beim Laden und wo lade ich. Das hat einen sehr hohen Einfluss darauf, ab wann das E-Auto in der Summe günstiger ist als der Verbrenner.

ADAC Studie 17 Prozent der Neufahrzeuge sind E-Autos.

Bei der Anschaffungsplanung sagen 23 Prozent der Befragten, dass sie in den nächsten drei Jahren bei einem Neuwagen auf einen Elektroantrieb setzen.

83 Prozent der Besitzer eines E-Autos sagen, das nächste Auto wird auch wieder ein elektrisches sein.

SWR1: Wie sieht die Ladesäuleninfrastruktur in Rheinland-Pfalz aus und wie wird sie sich in den nächsten Jahren entwickeln?

Coccorullo: In Rheinland-Pfalz sehen wir aktuell etwa 2.000 AC-Ladepunkte und dazu noch mal knapp 650 Schnelllader (Anmerkung der Redaktion: Eine Übersicht finden Sie unter energieatlas.rlp.de). Das ist auf jeden Fall erst einmal besser als in vielen anderen Teilen der der Welt. Bundesweit haben wir ungefähr 85.000 Ladesäulen in Deutschland. Wenn ich in die USA schauen, sind es nur 55.000. Aber es reicht natürlich noch nicht und vor allem noch nicht dafür, um auch den potenziellen E-Auto-Käufer dieses sichere Gefühl zu geben, dass immer eine Ladesäule da ist. Wobei wir eigentlich heute schon sehen, dass das heutige Netz für die allermeisten Fälle ausreicht. Und liegengebliebene E-Autos mit leerer Antriebsbatterie tauchen bei uns in der in der Pannenstatistik wirklich nur "unter ferner liefen" auf.

Das Interview führte SWR1 Moderatorin Steffi Stronczyk.