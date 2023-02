Meinung: Die AfD - demokratisch ganz normal

per Mail teilen

Vor zehn Jahren wurde die AfD als Protestpartei gegen Angela Merkels Finanzpolitik gegründet. Heute ist sie ein Ausdruck politischer Normalität, meint Martin Rupps.

Vor zehn Jahren gründeten 18 Männer die „Alternative für Deutschland“. In einem "Gründungsaufruf" kritisierten sie die damalige Finanzpolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die Deutschland zum „Zahlmeister“ Europas mache. „Gleichzeitig erodiert die Demokratie“, hieß es weiter. Der Wille des Volkes sei "nie erfragt worden".

Die Meinung von Martin Rupps

Zehn Jahre später steht für mich außer Zweifel: Die AfD hat zu einer weiteren Partei, aber nicht zu mehr Demokratie geführt. Der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder nennt sie im SWR-Gespräch eine "System-Opposition". Sein Kollege Kai Arzheimer kritisiert, dass AfD-Positionen immer radikaler würden. Alice Weidel und Co. brachten bzw. bringen in meinen Augen eine nie gekannte Grobheit in die politische Debatte. Ihr Umgang untereinander erweist eine beispiellos schlechte Kinderstube.

Grober politischer Stil

Als die AfD neu antrat, setzte ich Hoffnungen in sie. Sie könnte, dachte ich, Demokraten eine Heimat geben, denen die CDU unter Angela Merkel (CDU) zu links wurde. Eine demokratische, konservative Partei, die jemand im Geist von Helmut Kohl führt. Diese Hoffnung habe ich längst fahrenlassen.

Der AfD ist zugutezuhalten, dass sie den etablierten Parteien einen Teil ihrer Selbstgefälligkeit nahm und nimmt. Ihre Mitwirkung in Parlamenten erscheint mir als Ausdruck demokratischer Normalität. Und ein Ausdruck der politischen Reife, welche die Bundesrepublik in ihren bald 74 Jahren erlangt hat. Deutschland kommt erkennbar gut klar mit einem rechtsextremen Björn Höcke und einer populistischen Alice Weidel.