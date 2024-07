Das ausgemusterte U-Boot U17, das von Speyer nach Sinsheim transportiert wird, ist inzwischen auf dem Weg nach Heidelberg.

Seit Samstagmorgen ist die U17 unterwegs nach Heidelberg. Zuvor lag sie im Industriehafen in Mannheim. Dort wurde das 350-Tonnen schwere Ungetüm testweise um mehr als 70 Grad auf die Seite gekippt - mit einer extra angefertigten Drehvorrichtung. Es war das erste Mal, dass das U-Boot auf dem Wasser gekippt wurde.

U-Boot U17 liegt nun gekippt im Mannheimer Hafen SWR

Nautischer Gruß für das U-Boot in Mannheim

Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) empfing das frühere Marine U-Boot am Freitag im Industriehafen auf einem Feuerlöschboot mit einem Mannheimer Salut. Eine Wasserfontäne wurde zur Begrüßung der U17 vom Feuerlöschboot verspritzt, eine Tradition in der Schifffahrt zu besonderen Anlässen. "Ich bin gerne hier, um diesen besonderen Transport zu begrüßen", sagte Mannheims Oberbürgermeister Specht.

U-Boot U17 wird vom Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) mit einem typischen nautischen Gruß empfangen SWR

Zahlreiche Schaulustige begleiteten die Fahrt nach Mannheim

Das U-Boot war am Morgen in Speyer gestartet. Es wurde bei seiner Fahrt bis nach Mannheim entlang des Rheins von zahlreichen Schaulustigen begleitet. Am Samstag geht die Reise des U-Boots U17 dann auf dem Neckar weiter in Richtung Heidelberg.

Zu hoch für viele Brücken: U17 muss gekippt werden

Das neun Meter hohe U-Boot muss auf dem vierwöchigen Transport in Richtung Technik Museum Sinsheim immer wieder auf die Seite gekippt werden, damit es unter verschiedenen Brücken hindurch passt. Die Bekannteste: Die Alte Brücke in Heidelberg. Geplant ist, dass U17 die Alte Brücke am Montag um etwa 10 Uhr passiert. Vermutlich sind viele Schaulustige dabei.

Transport des alten U-Bootes dauert vier Wochen

An diesem Tag geht es dann noch weiter bis nach Eberbach im Rhein-Neckar-Kreis. Am Dienstag folgt die nächste Etappe auf dem Neckar bis nach Haßmersheim. Und dann wird der Koloss aus dem Wasser gehoben und für den rund zweiwöchigen Straßentransport verladen - am Sonntag, den 14. Juli soll es losgehen. Um den Transport kümmert sich ein Unternehmen aus Michelfeld (Kreis Schwäbisch Hall). Entlang der rund 50 Kilometer langen Straßen-Transportstrecke planen Gemeinden und Vereine zahlreiche Feste und Veranstaltungen.

Die U17 am Freitag auf dem Weg nach Mannheim SWR

Ankommen soll U17 dann am Sonntag, den 28. Juli, um etwa 14 Uhr im Technik Museum in Sinsheim.

U-Boot-Projekt kostet insgesamt rund zwei Millionen Euro

Im vergangenen Jahr war das mehr als 50 Jahre alte U-Boot von Kiel nach Speyer transportiert worden. Hunderte Schaulustige verfolgten den Transport. Im Technik Museum in Speyer wurde U17 seitdem auf den Weitertransport nach Sinsheim vorbereitet: Unter anderem wurde das U-Boot um 100 Tonnen leichter gemacht, indem alte Batterien und Gewichte ausgebaut wurden. Zudem wurde die Kippvorrichtung unter das U-Boot gebaut.

Das gesamte U-Boot-Projekt kostet nach Angaben der Technik Museen Sinsheim Speyer rund zwei Millionen Euro und wird überwiegend mit Spenden finanziert.