Zwei Tote und mehrere Schwerverletzte bei Motorrad-Unfällen in RLP

In Rheinland-Pfalz ist es am langen Wochenende zu mehreren schweren Unfällen mit Motorrädern gekommen. Im Kreis Mainz-Bingen und im Donnersbergkreis starben jeweils ein Fahrer.

Das gute Wetter lockt am langen Wochenende von Christi Himmelfahrt in Rheinland-Pfalz viele Motorradfahrerinnen und -fahrer auf die Straße. Immer wieder kommt es dabei zu heftigen Unfällen - so auch am langen Wochenende. Für zwei Menschen endete die Ausfahrt tödlich.

Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Alleinunfällen

Am Samstagmittag ist auf der B9 bei Bingen (Landkreis Mainz-Bingen) ein 70-Jähriger tödlich verunglückt. Der Motorradfahrer war mit seiner Maschine von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Bordstein gefahren, wie die Polizei am Abend mitteilte. Dabei stürzten sowohl der Fahrer als auch sein 72 Jahre alter Sozius. Während der Fahrer tödliche Verletzungen erlitt, wurde der Sozius mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schließt aus, dass andere an dem Unfall beteiligt waren.

Ebenfalls bei einem Alleinunfall ist ein Motorradfahrer bei Singhofen (Rhein-Lahn-Kreis) mit seiner Maschine von der Straße abgekommen und dabei schwer verletzt worden. Der 18-Jährige war mit seinem Leichtkraftrad am Samstagnachmittag auf der B260 zwischen Nassau und Singhofen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve von der Straße ab und fiel. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Motorradfahrer rutscht in Gegenverkehr und stirbt

Bereits am Freitagabend ist im Donnersbergkreis, zwischen Lettweiler und Obermoschel, ein 59 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. Laut Polizei war der Biker auf der K20 in einer Gruppe von Motorradfahrern unterwegs, als er in einer scharfen Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor.

Er geriet auf die Gegenfahrbahn und rutschte in einen entgegenkommenden Wagen aus dem Landkreis Bad Kreuznach. Für den Motorradfahrer, der aus den Niederlanden stammte, kam jede Hilfe zu spät. Er starb an der Unfallstelle. Der 25 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Zwei schwer verletzte Motorradfahrer an der Mosel

Auch an der Mosel kam es am Freitagnachmittag zu einem Unfall. Dabei wurden auf der L50 zwischen Klausen und Piesport (Landkreis Bernkastel-Wittlich) zwei Motorradfahrer schwer verletzt.

Den Angaben der Polizei zufolge hatte ein Mitglied einer fünfköpfigen Motorradgruppe den Anschluss an seine Vordermänner verloren. Beim Versuch aufzuschließen übersah er dabei seinen Vordermann, der - wie der Rest der Gruppe - gerade dabei war, auf die K52 abzubiegen. Die Fahrer aus Wittlich im Alter von Anfang 20 und Ende 30 wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht - einer der beiden per Rettungshubschrauber.

Schwerverletzte Bikerin bei Lahnstein - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bereits am Freitagmorgen musste eine Motorradfahrerin in Dachsenhausen (Rhein-Lahn-Kreis) mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie war mit ihrer Maschine auf der L335 in Richtung Brauchbach unterwegs und wurde von einem Auto erfasst. Dessen Fahrer könnte nach vorläufigen Erkenntnissen der Polizei auf die L335 aufgefahren sein, ohne die Vorfahrt der Bikerin zu beachten.